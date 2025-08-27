Б ългарската федерация по волейбол спечели нов проект по специалната програма на световната централа за подпомагане на националните отбори с чуждестранни треньори.

FIVB отпусна 84 000 долара за възнаграждение за две години на италианския старши треньор на мъжката ни представителна гарнитура Джанлоренцо Бленджини по програмата Volleyball Empowerment.

"Изключително сме доволни от работата на Джанлоренцо Бленджини и израстването на мъжкия национален отбор под негово ръководство. В същото време се отнасяме повече от отговорно към разходите. Именно затова във федерацията сме на мнение, че трябва да използваме всички възможности за допълнително финансиране в стремежа си за развиване на българския волейбол на най-високо ниво. Кандидатстването за проекти е точно такава възможност. Програмата Volleyball Empowerment на FIVB е създадена именно с такава мисия - да даде възможност на националните отбори и националните федерации да развият пълния си потенциал. Конкретният проект, по който кандидатствахме, е за треньорска подкрепа за националните отбори, като той е изцяло за ангажиране на чуждестранни специалисти. Вече имахме успешен опит с програмата, като за 2023 и 2024 година бяхме одобрени за ангажирането на Лоренцо Мичели с женския национален отбор. Сега сме щастливи, че отново имаме успех и FIVB ни отпусна средства за нов двугодишен период за Джанлоренцо Бленджини. Още веднъж искам да подчертая, че сме наистина щастливи да имаме старши треньор с такъв капацитет и опит в стремежа си да изведем до максимума на възможностите много талантливото поколение състезатели, които да радват българските фенове", коментира президентът на БФВ Любо Ганев.