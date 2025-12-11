Д ържавното лично-отборно първенство по бокс тази година бе по-специално за Севда Асенова. Едно от най-големите ни имена в този спорт изигра последния мач в кариерата си. Многократната европейска шампионка и носител на бронзов медал от световно първенство, приключи с победа в категория до 48 килограма. На финала тя надигра убедително Гана Дубина с 5:0 съдийски гласа.

Боксов клуб Червен бряг спечели отборната титла при жените. Тимът завърши на първо място след края на втория кръг от Държавното лично-отборно първенство. Шампионатът се проведе в Стара Загора. Боксьорките на Червен бряг изпревариха в крайното класиране представителките на Ротунда, а на трето място е БК Голдън бойс. ДЛОП II кръг в Стара Загора ще завърши утре, когато са финалите при мъжете.

