В ладимир Зографски не успя да преодолее първия кръг на състезанието от Световната купа по ски скокове в Енгелсберг (Швейцария). Българинът, който е 11-и в генералното класиране след девет кръга, остана извън първите 30 за първи път през сезона. Състезанието протече при неблагоприятни условия заради силен вятър и това изигра роля в лошия скок на Зографски. Той записа опит на 124.5 метра и получи 134.1 точки, което го остави извън класиралите се напред - на 33-о място.
Победител стана Домен Превц, за когото това е пети пореден успех в Световната купа. Словенецът събра 330.2 точки след скокове от 138.5 и 142.0 метра. В тройката влязоха още Феликс Хофман (Германия) и Рен Никайдо (Япония).