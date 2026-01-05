В ладимир Зографски премина квалификацията за състезанието по ски скок в Бишофсхофен с 24-ти резултат. Българинът направи опит от 126 метра, който му донесе 125 точки. Така в утрешния последен старт от надпреварата "Четирите шанци" той ще има за съперник японеца Наоки Накамура, който зае 27-мото място с опит от 124 метра за 120,6 точки. Двамата бяха съперници и в първия кръг в състезанието в Гармиш-Партенкирхен на 1 януари, когато българинът излезе победител, но и двамата успяха да продължат към втория кръг.

Победител в квалификацията стана лидерът в класирането за "Четирите шанци" Домен Превц. Словенецът направи най-дългия скок за деня. Той постигна 140 метра, които му донесоха 159,2 точки. След Превц се наредиха трима австрийци - Щефан Ембахер, Ян Хьорл и Даниел Чофених. Японецът Рьою Кобаяши и германецът Филип Раймунд допълниха местата в топ 6. Японецът Рен Никайдо, който спечели състезанието в Инсбрук в неделя, раздели осмото място в квалификацията с норвежеца Исак Лангмо. Надпреварата в Бишофсхофен, която ще определи новия носител на наградата "Златен орел", връчвана на победителя в "Четирите шанци", е утре от 17:30 часа българско време.

