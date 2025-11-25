Л ичен рекорд за новия сезон в Световната купа постигна днес на малката шанца във Фалун, Швеция най-добрият ни ски скачач Владимир Зографски. Самоковецът зае деветото място в крайното класиране с 234.7 т (95 и 93 м). Първи с 249.9 т (97.5 и 86.5 м) е Щефан Крафт (Ав). За Влади това е четвърти най-добър резултат за Световната купа в неговата кариера. В класирането за СК след 3 старта Зографски вече има 58 точки и се изкачи на 13-то място за Световната купа. Водач с 205 т е Щефан Крафт.
В сряда, 26 ноември е вторият старт във Фалун, който ще е от голямата шанца.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX