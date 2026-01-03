В ладимир Зографски преодоля квалификацията на голямата шанца в Инстбрук (Австрия) за състезанието от веригата „Четирите шанци“, част от Световната купа по ски скок при мъжете.

Българинът направи скок от 118.0 метра, който му донесе 115.3 точки и той раздели 16-а позиция с германеца Филип Раймунд, който също получи 115.3 точки, но след скок от 116.5 метра.

Според регламента на надпреварата съперник на Зографски в първия кръг утре Никлас Бахлингер (Австрия).

Най-добър в квалификацията беше австриецът Ян Хьорл, който записа скок от 128.0 метра и получи 132.5 точки.

Шампионът от веригата „Четирите шанци“ и актуален носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) се класира четвърти със 127.9 точки след скок от 126.0 метра.

Настоящият лидер за Световната купа и в класирането за „Четирите шанци“ Домен Превц е 30-и в пресявките, след като скочи 112.0 метра и записа 109.8 точки.

Състезанието в Инсбрук е трети старт от „Четирите шанци“. То ще се проведе в неделя (4 януари).