П опулярната актриса и модел Бланка Ромеро разкри пред света връзката си с футболния треньор Кике Санчес Флорес. Тя реши да изрази щастието си със серия от снимки от 2025 г., на които сияе до 60-годишния специалист, ръководил Хетафе, Еспаньол, Атлетико Мадрид и Валенсия. „Най-хубавото нещо от годината ми си ти“, написа Ромеро (49), като така потвърди обществената тайна за отношенията им.

Миналия месец влюбените испанци бяха снимани по улиците на Мадрид, където посетиха и фламенко шоу. Тогава красавицата от Астурия сподели пред медиите: „Сега се прибирам у дома, за да празнувам Коледа. Много ми е тъжно да напусна Мадрид, защото ме прие чудесно, ще ми липсва. Връщам се в планините. Като малка не ми вървеше по празниците – винаги получавах ушни инфекции или нещо подобно. Но, честно казано, вече харесвам Коледа все повече и повече. И тази година наистина я очаквам с нетърпение, защото, тъй като не спирах да работя, искам да видя приятелите си и да отида в ресторанти, в които не съм била през това време далеч от Астурия“.

На кадрите Бланка показва и колко близък е станал Кике с близките й – баща й и дъщеря й Лусия Ривера (27). Актрисата има и син на 13 г. Санчес Флорес от лятото на 2024 г. е без отбор, след като за последно беше начело на Севиля.