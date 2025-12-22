Д жейк Пол даде да се разбере, че хич не му пука за загубата от Антъни Джошуа, който го прати в нокаут в шестия рунд на мача и в Маями.

Американецът, който се ориентира към бокса, след като направи богатство от канала си в YouTube, натовари частния си самолет с пачки от по 100 долара и шест оръжия, едно от които златно. Именно него той хвана в ръка, другите разпръсна по пода и седалките заедно с парите.

„Американската мечта. Започнете вашата днес. Вярвайте в нея. Падайте. Работете. Падайте. Учете. Падайте. Никога не спирайте“, написа Джейк в социалните мрежи.

„Гордост“, отвърна му годеницата Юта Лердам. Шампионката по бързо пързаляне с кънки и боксьорът са заедно от 2023-а, а през март тази година се сгодиха на Карибите. „И с какво се гордееш? С пари и оръжие ли? Или пък това е гавра с бокса“, обърна се към нидерландката гневен фен. Той обаче е сред малкото, които не одобряват нейната реакция, както и поста на Пол. Повечето от коментиралите сипят суперлативи.

Демонстрацията на Пол е опит да копира легендата Флойд Мейудър, който в дългата си кариера често позираше със спечелените от боксовите мачове пари.

„Надявам се да ги използваш за нещо хубаво“, обърна се потребител на Инстаграм към Джейк. „Например за операция на челюстта“, отвърна му друг.

Както е известно, американецът се озова в болница след нокаута срещу Джошуа. „Интервенцията мина добре. Имам две титаниеви пластини, останах без няколко зъба. Ще бъда на течна диета седем дни“, осведоми феновете си боксьорът, докато още беше в болничното легло.

Британецът Джошуа пък се показа като истински джентълмен и след победата си на ринга отиде при родителите на Пол – Грегъри и Пам, които бяха сред публиката. Той първо поздрави бащата, а след това се обърна към дамата с думите: „Вие сте майката, нали? Съжалявам, но това е бокс“. „Знам“, отвърна Пам, след което Антъни вметна: „Синът ви има голямо сърце. Той е силен мъж“.