Н ападателят на Левски Борислав Рупанов разкри, че старите български традиции не са му никак чужди. Футболистът влезе в ролята на кукер в Петрич, за да прогони злите сили. В това свое начинание, обаче той не бе сам, а в очарователната компания на мис България 2018 година Теодора Мудева. Красавицата също беше заложила на местна носия.

По стара традиция, благодарение на маските, тежки звънци и танци, кукерите вдигат голям шум и създават страховито зрелище, което е предназначено да прогони злите сили, болестите и нещастията от домовете и селищата през новата година. Изглежда точно това е била и целта на прекрасната двойка, която чрез звънците опита да изплаши и отдалечи лошото.

„Красив Петрич. Злото си тръгна, 2026 е тук“, написа красавицата в социалните мрежи, в които добави редица снимки от страхотното преживяване.

Самият Борислав Рупанов е от Петрич, където местните обичаи все още се тачат ревностно. Двамата изглеждат изключително щастливи, пазейки тази важна част от културното наследство на България. Теодора Мудева е сочена за една от най-красивите и естествени носителки на титлата „Мис България“ в последните години. Популярността ѝ стана още по-голяма след участието ѝ в риалити формата "Игри на волята", сезон 5.

