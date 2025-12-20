О лимпийската и шесткратна световна шампионка по плуване Федерика Пелегрини съобщи радостна вест в навечерието на коледните празници.

След като на 3 януари 2024 г. тя роди първата си дъщеря Матилде, скоро ще се появи и втората. „Неочаквана, каквито са най-хубавите изненади. Очакваме те, мъниче“, написа в Инстаграм италианката под снимка, на която ръце върху бременното й коремче са сложили бъдещата кака и таткото Матео Джунта.

„Родителството е много сложно пътуване. От самото начало досега, когато Матилде е почти на две години, ми казваха: винаги ще бъде по-сложно. Но беше красиво, много красиво. Не винаги лесно, даже между нас“, призна 37-годишната Феде, която в началото на декември се наложи да лежи в болница с детето.

Звездата се омъжи за бившия си треньор през август 2022 г. Пелегрини, която до 2023-а държа 14 г. световния рекорд на 200 м св. стил от 2009 г., сложи край на кариерата си след своите пети игри в Токио през 2021 г.