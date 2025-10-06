Б ившата звезда от Висшата лига Саид Бенрама е изправен пред съд, а причината са кучетата му, които са американски булдог. Твърди се, че те са нападнали мъж. Крилото, оценено на 30 милиона паунда, бивш играч на Уест Хем, който сега играе в Саудитската Про лига, може да бъде осъден на затвор или глоба, ако бъде признат за виновен.

30-годишният Бенрахма е обвинен в две престъпления – притежание на бесни, опасни и извън контрол кучета – докато е живял в Хорнчърч, Източен Лондон, през юли 2023 г. Смята се, че едното от тях е наранило мъж на име Люк Ребин, докато е било свободно пуснато близо до дома на футболиста. Второто обвинение твърди, че случката се повторила, но с другото куче.

Докато играеше в Лондон, Бенраха често беше забелязван навън с двете си кучета, кръстени Гоуст и Кали, и позираше с тях за снимки. Той е трябвало да се яви в съда в Уилсдън в четвъртък, за да заяви своята позиция по обвиненията, но не е присъствал, тъй като се намира в Саудитска Арабия.

Адвокатите му са изпратили писмо, в което се посочва, че той ще отрече и двете обвинения. В писмото също така се казва, че милионерът се надява „да сведе разходите до абсолютен минимум“, според изслушаното в съда.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX