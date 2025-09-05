В началото на миналия месец Антъни Бар сложи край на кариерата си в НФЛ.

Сега бившият ас на Минесота Викингс направи нова важна стъпка в живота си. 33-годишният Бар предложи брак на партньорката си Ди Джей Мили. Той изненада любимата си по време на разпускане с яхта. Както си му е редът, Бар падна на коляно на носа на лодката и поднесе пръстен с огромен диамант на Мили. Тя, разбира се, каза „да“. Двойката сподели снимки от милото събитие и получиха много поздравления.

Антъни Бар прекарва по-голямата част от кариерата си в Минесота с кратък престой в Далас Каубойс. Четирикратен участник е в Про Боул. Мили, чието истинско име е Челси Милър, е дъщеря на големия басист Брайсън Милър. Двамата с Антъни са заедно от 2023 г.