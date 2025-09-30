П ърва рожба очаква бившата №1 в тениса Гарбине Мугуруса, която миналия октомври се омъжи за модела и бизнесмен Артур Борхес Сепяла.

31-годишната испанка, която през 2024-та сложи край на кариерата си, пусна свои снимки в напреднала бременност по бански. „Семейство“, написа под кадрите шампионката от „Ролан Гарос 2016“ и „Уимбълдън 2017“, чиято връзка с Артур (40) започва като на филм преди 4 г. Тогава сънародникът й с финландски корени я спира за селфи, докато тя се разхожда в Сентрал парк в почивния си ден.

„Изведнъж той се обърна и каза: „Успех на US Open!“. Помислих си, че е много красив. Знаех, че ще се омъжа за него, дори преди да ме попита. Беше любов от пръв поглед и много бързо осъзнахме, че сме идеалната двойка“, разказа звездата, а един от нейните 808 хиляди последователи в Инстаграм вече й измисли нов прякор – Мамаруса.

Борхес е голям шеф в модната индустрия и спортен фен, а преди да го срещне, Гарбине имаше връзка с колегата си Стан Вавринка. Артур пък се разведе през 2020-а с фигуристката Кира Корпи. Двамата бяха женени 3 г., но са заедно от 11 и се ожениха на езерото Комо в Италия. От 2016-а те живееха в Ню Йорк, където Борхес бе отговорник на „Том Форд“ за Северна Америка.