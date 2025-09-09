Кели и Томас в щастливите им години. Дейвис бе една от звездите на Каролина Пантерс.

О тчуждената съпруга на звездата от НФЛ Томас Дейвис – Кели, е арестувана след обвинение, че е нападнала и удряла друга жена.

Обект на атаката е експертът по хиропрактика Лаура Уотърсън, съобщават медиите отвъд Океана. Позовавайки се на съдебни документи, порталът за знаменитости посочва, че Кели заподозряла докторката във флирт с бившия й мъж. Хиропрактиката е мануална терапия за лечение на редица състояния, свързани с гръбначния стълб. Създадена е през 1895 г. от Даниел Дейвид Палмър на базата на хилядолетния човешки опит.

Вероятно обладана от ревност и много ядосана, Кели пристигнала в кабинета на д-р Уотърсън в Шарлът, Северна Каролина, и започнала да й крещи. По същото време лекарката имала пациент. След като била помолена да напусне, бившата съпруга ударила опонентката си в гърдите.

„Докато се опитвах да я изведа през вратата на кабинета си, тя ме удари и ми паднаха очилата. След това ме удари отново от другата страна на главата“, пише в жалбата на Уотърсън до съда.

Тя е подала сигнал до магистратите в края на август, което е довело до заповедта за арест на Кели.

На Кели Дейвис е повдигнато обвинение за нападение и побой. Нейният адвокат Джеймс Дж. Ексъм заяви, че обвиненията към клиентката му са неверни.

„Вярваме напълно в невинността на Кели и очакваме с нетърпение да оспорим фалшивите обвинения, след като имаме дата за съдебно заседание“, казва Ексъм.

Кели и Томас, които имат четири деца, се ожениха през март 2008 г. Сватбата бе излъчена в риалити поредица за знаменитости. Миналия февруари Кели заведе гражданско дело срещу съпруга си и заяви, че двамата са се разделили още през март 2024 г. По нейни твърдения причината за това решение е, че бившият играч на НФЛ имал сексуални връзки с поне шест други жени. Иначе Дейвис направи страхотна кариера с Каролина Пантерс, чийто екип носи от 2005 до 2018 г. Три пъти бе избиран за участие в Мача на звездите. Приключи кариерата си във Вашингтон през 2020 г.