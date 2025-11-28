У нгарската моделка Виктория Варга подпали Инстаграм с реклама на бельо. Блондинката, която миналия декември се разведе с бившия футболист Грациано Пеле след 12 г. любов, обра лайковете и възторжените коментари. Някои от тях гласяха: „Ти си най-красивата жена в света в момента“ и „Ти си вдъхновяваща кралица на красотата“.

Откакто остана сама, Вики заживя в Милано, а стигналият до националния отбор ан Италия Пеле развива бизнес в Дубай. Откакто окачи бутонките през 2021 г., Грациано помага и на родния си клуб Лече.

Вики и Грациано се запознават през 2012 г. в Нидерландия, докато той рита за Фейенорд, а 10 г. по-късно вдигнаха пищна сватба в замък в Пулия. Освен силни чувства един към друг двамата споделяха и общ рожден ден – 15 юли, с тази разлика, че Пеле идва на бял свят през 1985 г., а Варга – през 1995 г.