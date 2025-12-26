Б лагой Георгиев отправи нетипично коледно послание към последователите си в социалните мрежи. Във видео, заснето у дома пред коледната елха, той настоя, че празникът често се разбира погрешно. "Все по-често хората казват "Честита Коледа", а това е грешно. Днес е Рождество Христово – рожденият ден на нашия Бог, на нашия Христос, нашия спасител", заявява Джизъса.

„Църквите са празни, а дискотеките – пълни. Трапезите са отрупани, има партита и празненства, но това не е важното", казва той. „Днес е рожденият ден на Христос. Ако не ходите на църква, поне днес отидете – защото Той го заслужава. Той е страдал за нас", призовава Георгиев.

„Бог да ви пази вас и вашите семейства. Бъдете благословени и Честито Рождество Христово!"

