Н ай-сексапилната спортна журналистка в Италия Дилета Леота се разголи за Коледа.

Водещата и съпругът й Лорис Кариус си подариха екскурзия в Дубай за празника. С тях е дъщеря им Ария и родителите им.

Водещата се възползва от хубавото време и яркото слънце и показа бременното си коремче на брега на Арабско море. Малко по-рано през декември тя и вратарят на Шалке обявиха, че ще стават родители за втори път. Бременността явно се отразява добре на Дилета, защото последователите й бяха категорични, че е по-секси от всякога.

.

„Тази Коледа любовта се усеща по-голяма. Весела Коледа“, написа Леота под снимките, които публикува в социалните мрежи.