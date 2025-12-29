К ирил Десподов се весели с хитовете на двама от най-популярните гръцки изпълнители – Деспина Ванди и Константинос Аргирос.

Капитанът на националния отбор бе сред щастливците, добрали се до билети за участието им в бузуки клуба „Кентро Атинон“ в столицата Атина. Нападателят се похвали с незабравимото преживяване в социалните мрежи. Той се докосна и до атмосферата зад кулисите. „Беше хубаво да се срещнем“, написа Кирил под снимката си с Аргирос, който на 19 ноември вдигна на крака и българската публика с концерта си в „Арена 8888“. През февруари 39-годишният грък също пя в София и се появи на сцената с екип на Христо Стоичков от националния отбор.

Иконата Деспина Ванди, вече на 56, и Аргирос имат участие в „Кентро Атинон“ всеки петък и събота от 12 декември насам. Ще пеят и в новогодишната нощ, като билетите за 31 декември отдавна са разпродадени. За другите дни покрай празниците маса на сцената върви за по 5000 евро, а на терасата тръгва от 200 за четирима души.

Десподов отлетя за Атина след кратък престой у дома. Той посрещна Коледа с най-близките си в родния град Кресна. Нападателят ще посрещне 2026-а в Солун, тъй като има тренировки с ПАОК на 31 декември и 1 януари. Първият мач за годината е на 6 януари срещу Атромотис в 1/8-финала за Купата на Гърция.