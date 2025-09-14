Н аскоро Лука Дончич подписа тригодишен договор с Лос Анджелис Лейкърс за фантастичните 165 млн. долара.

Решен да пусне трайно корени на новото място, след като напусна Денвър, словенецът вложи част от сумата в закупуването на луксозен имот. Според световните медии той е заплатил 25 млн. долара за триетажната вила на тенис легендата Мария Шарапова. Къщата е строена през 2015 г. по специална поръчка и разполага с пет спални, басейн и боулинг зала с две писти. Имението предлага също така панорамна гледка към Малибу, Палос Вердес и океана.

Los Angeles Lakers star, Luka Doncic, buys Maria Sharapova's Manhattan Beach house for $25M.



It's a three-story custom-built house with 5 bedrooms, a pool, and a two-lane bowling alley in the basement.



Source: https://t.co/6mbF7hIK1V pic.twitter.com/v2K3H2CbAR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2025

Самата Шарапова е прекарала три години в планиране на резиденцията си, която е изградена в японски стил. 38-годишната руския, която сега е бизнесдама, е платила навремето малко над 4 млн. долара за резиденцията си. Сега обаче явно иска да се установи отново в Европа с годеника си Александър Гилкс и тригодишния си син Теодор.

Дончич премина в Лос Анджелис Лейкърс след седем силни години за Далас Маверикс.