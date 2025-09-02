Б ившата тенисистка Камила Джорджи, която беше обвинена в бягство от италианските власти за укриване на данъци, се завърна в родината си със стил.

Стигналата до №26 в световната ранглиста красавица дефилира по червения килим за 82-рото издание на Международния филмов фестивал във Венеция. 33-годишната Джорджи обра точките, след като бе облякла стилна бяла рокля със златни пайети. Почитателите веднага забелязаха, че секси тоалетът леко прозира и едва прикрива гърдите и дупето й.

Бившата тенисистка облече секси рокля на филмовия фестивал.

Самата Камила настоява, че никога не е бягала от Италия, а просто се е преместила в САЩ с родителите си. Тя твърди, че предполагаемите пропуски в данъчните ѝ декларации се дължат на адвокат, с когото вече не работи. По-рано Камила обясни, че е напуснала тениса, защото е била изтощена и не е могла да пътува повече. След като се отказа от спорта, блондинката стана модел на бельо.