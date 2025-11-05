К ристиано Роналдо предложил годеж на Джорджина, защото тя така поискала.

Пикантното разкритие направи самият футболист в интервю пред най-близкия си журналист – Пиърс Морган. Попитан как точно се е решил да поиска ръката на жената, с която е от 9 години, той отговори така: „Тя ме помоли за пръстен“. Това изказване беше част от краткия анонс за разговора, който беше пуснат по-късно в YouTube канала на английския журналист.

Джорджина се похвали с изящното бижу на стойност 5 милиона долара в началото на август, но без да даде повече подробности.

В изповедта си Роналдо засегна и темата за сравненията с Лионел Меси и по-точно изказването на бившия си съотборник в Манчестър Юнайтед Уейн Рууни, според когото аржентинецът е по-добрият от двамата. „Нямам проблем с това, но не съм съгласен. Няма да бъда скромен“, заяви Роналдо, който вече е на 40 и се радва на 5 деца, две от които общи с Джорджина.