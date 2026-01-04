Б ельото на кантара е запазена марка за боксовата звезда Ебани Бриджес и тя не изневери на традицията. 39-годишната австралийка изгря в розово преди мача си срещу Алексис Араиза в Сан Хуан, Пуерто Рико.

Бившата шампионка на IBF закова тегло от 53,4 кг, въпреки че само преди 10 месеца стана майка за първи път. Тя дари със син Езера Рей партньора си Кел Брук, който също е световен шампион. Русата бомбардировачка, както е известна Ебани, направи специална фотосесия с бебето преди сблъсъка в категория петел, за който тя подписа договор с Джейк Пол. Това бе първият й двубой от декември 2023 г., когато загуби титлата на IBF от Мийо Йошида. През това време Бриджис публикуваше активно на страницата си в OnlyFans.

„Благодаря на OnlyFans, иначе щях да работя в „Макдоналдс“ или нещо подобно, за да се издържам – коментира в непукисткия си стил Ебани. - Развълнувана съм да се върна на ринга след това отсъствие и още по-развълнувана съм, че прекрасният ми син ще е там. Той е съвсем нова мотивация за мен“.