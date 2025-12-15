Бейзболистите на Филаделфия разчитат много на своя талисман да забавлява феновете по трибуните.

Д обри пари заработват бейзболните клубове в САЩ от талисманите си.

Според доклад на платформата SeatPick причудливите създание могат да генерират главозамайващи суми от профилите си в Инстаграм. Над всички изпъква Фанатикът Фили. Косматото зелено създание, което забавлява публиката преди мачовете на Филаделфия, се очаква да донесе приходи от 454 790 долара на година. Така за малко повече от две години той може да заработи милион.

Второто място е за пухкавото синьо-бяло същество с издължени уши Блупър – талисман на Атланта. От неговите постове в социалната мрежа се очакват 244 915.

Трети със 193 085 долара се нарежда Мистър Мет – гигантската бейзболна топка, която се появява преди домакинските мачове на Ню Йорк.