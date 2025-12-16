Н ово търсене на деца таланти от 10 януари започна фондация „Енчо Керязов“ за 15-ото издание на „Нощ на звездите“.

„Кандидатурите могат да се подават до 10 март в четири различни категории – „Изкуство“, „Образование“, „Спорт“ и „Млад иноватор“. Последната е за ученици, които се изявяват в природните науки, математиката и информационните технологии. Те ще бъдат оценявани от професионална комисия, която ще им помогне както финансово, така и при реализирането на техните проекти“, заяви председателят на едноименната фондация Енчо Керязов.

Основната мисия на фондацията е да насърчава и стимулира млади таланти в развитието на техния потенциал и да съхранява паметта за големите постижения на българското цирково съсловие през годините. Право на участие имат деца и младежи, които са постигнали високи резултати и имат отличия от световни, европейски и национални форуми – спортни състезания, фестивали по изкуства и олимпиади по образователни предмети. Приоритетно комисията разглежда форуми и събития, включени в календара на Министерството на образованието и науката.

„В сайта на фондацията enchokeryazov.org има формуляри, които учители, треньори, преподаватели, президенти на федерации и директори на училища могат да изтеглят, попълнят и подадат за своите възпитаници. Родителите нямат право да подават заявления“, сподели заместник-кметът по спорта в община Ямбол. „

Най-важното, което искам да напомня, е, че децата и младежите трябва да са до 18 г. И тази година кандидатите ще бъдат оценявани от комисии, които ще отсеят по 10 полуфиналисти във всяка категория, а след това ще изберат тримата финалисти“, добави патронът на фондацията.

„Всяка година шоуто, което подготвяме в чест на децата-таланти, е различно. Стараем се да изненадаме публиката и никога това, което се вижда на сцената, не е такова, каквото се очаква. През 2026 година отново ще има изненади – отваряме сцената, като всъщност ще има три сцени, разположени в центъра на залата. Отново зрителите ще видят Гвардейския представителен духов оркестър към Националната гвардейска част с главен диригент подполковник Ради Радев, който е и главен диригент на Българската армия. Те придават на всеки спектакъл уникална атмосфера и тържественост. Към тях се надявам отново да се присъедини и Детският радиохор на БНР“, разкри още Керязов.

Носителите на годишните награди в съответните категории ще бъдат обявени на тържествената церемония-спектакъл „Нощ на звездите“ на 5 декември 2026 г. в „Арена 8888 София“.