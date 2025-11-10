Б ившата на Кристиано Роналдо и Марио Балотели – Рафаела Фико, отново е бременна от футболист.

37-годишната красавица очаква бебе от защитника на Монца Армандо Ицо. Двамата разкриха връзката си в началото на есента и явно отношенията им се развиват бързо. Рафаела има дъщеря Пия (12) от връзката си с Балотели, а Ицо е с две момичета от бившата си съпруга Кончета.

„Той ме ухажваше дълго време, говорихме си по телефона, след това се срещнахме и всичко започна. Връзка, която дойде като прекрасна изненада. Това, което чувствам към него, е нещо, което никога не съм изпитвала към никого другиго. Откривам любовта за първи път.

Ние сме две сродни души, с едни и същи ценности. Намерихме се в нашата простота. Бременна съм, да! Не помня нищо от първата бременност. Преживявам го много спокойно, защото беше желана бременност“, сподели Фико пред Verissimo.