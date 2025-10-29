Ф утболната съпруга Радостина Костадинова вече се чувства отлично в собствената си кожа, похвали се самата тя в Инстаграм.

„Искам само да споделя, че влязох в дънки S размер, които съм носила последно през 2019-а и плаках толкова много, че се наложи да се гримирам и успокоявам час и 40 минути, преди да изляза от вкъщи. Животът започна отново да ми изглежда приятен и хубав, без игли, трансфери и напрежение… Някак нормално“, написа половинката на Георги Костадинов от Левски.

Тяхното семейство мина през много трудни моменти. В началото на март тази година те загубиха близнаците, които хубавата Радостина носеше. Докато беше бременна с тях, двамата с Георги решиха да се приберат у дома след 8 години в чужбина. Те имат син Георги, който през август навърши 3. Той се роди след три инвитро процедури и 5 години чакане.

През изминалото лято дейната Радост се захвана и с професионалното си израстване. „След всяка буря в живота си човек трябва да се върне към това, което обича да прави най-много, а в моя случай това е да се срещам с вас и да виждам усмивките на лицата ви след процедурите в салона!“, похвали се чаровната дама, която е специалист по микроблейдинг.