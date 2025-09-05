Diema Sport

19:30 България – Гибралтар, квалификация за Евро 2027 за младежи

21:45 Дания – Шотландия, квалификация за Световно първенство

Diema Sport 2

21:45 Италия – Естония, квалификация за Световно първенство

Diema Sport 3

10:35 Формула 3: Тренировка за Гран при на Италия

12:00 Формула 2: Тренировка за Гран при на Италия

14:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран при на Италия

16:00 Формула 3: Квалификация за Гран при на Италия

16:55 Формула 2: Квалификация за Гран при на Италия

18:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Италия

19:30 Порше Суперкъп 2025: Тренировка за Гран при на Италия

21:45 Украйна – Франция, квалификация за Световно първенство

00:15 Дневник на квалификациите за Световно първенство

Nova Sport

21:45 Словения – Швеция, квалификация за Световно първенство

MAX Sport 1

11:35 Moto GP: Първа тренировка за Гран при на Каталуния

15:45 Moto GP: Тренировка за Гран при на Каталуния

MAX Sport 3

15:00 Голф: Amgen Irish Open

RING

13:00 Бокс: Световно първенство

20:00 Бокс: Световно първенство

EUROSPORT

15:30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 13, мъже

19:00 Тенис: Открито първенство на САЩ, двойки, жени, финал

21:30 Тенис: Открито първенство на САЩ, мъже, полуфинал

01:30 Тенис: Открито първенство на САЩ, мъже, полуфинал

