Б ългарският тенисист Григор Димитров и неговата половинка, известната холивудска актриса Ейса Гонсалес, отпразнуваха настъпването на новата 2026 година заедно. При това не къде да е, а в Сидни, Австралия.

Тържествата в мегаполиса винаги са съпътствани от много ефектни фойерверки, запечатани и от самата красавица.

В социалните мрежи се появиха снимки на двойката, които се наслаждават един на друг. Григор Димитров е в Австралия във връзка с подготовката му за началото на предстоящия тенис сезон, а Ейса е решила да отдели време за своя любим, присъединявайки се към него.

