Топла коледна ваканция си подариха халфът на Левски Георги Костадинов и съпругата му Радостина.

След края на есенния дял от първенството семейството замина за Малдивите. „План за деня – да не стана от плажа“, похвали се хубавата мама, която е бивша Мис национален отбор по футбол.

Радост се показа сияеща и отбеляза: „Просто аз, влюбваща се отново в душата си“. Футболистът и половинката му използват пълноценно дните си, тъй като трябва да заредят добре за натоварените дни през 2026-а. Подготовката на Левски започва още на 4 януари, а два дни по-късно отборът заминава на лагер в Турция. Футболната съпруга също не бездейства, тя се занимава с микроблейдинг и вече има куп доволни клиентки.