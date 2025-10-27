Л егендата на Реал (М) Икер Касияс е станал жертва на изключително нагла кражба, шокираща не само с дързостта си, но и със самоличността на извършителите.

Медиите в Испания съобщиха, че икономката на прочутия вратар и партньорът й са задигнали част от луксозните му часовници и са ги подменили с реплики. Двойката е задържана, преди да успее да напусне Испания, а разследването продължава.

Касияс открил измамата, след като с помощта на приятел решил да направи инвентаризация на колекцията си от луксозни часовници. По време на проверката световният шампион установил, че пет от аксесоарите, на стойност около 200 000 евро, не са оригинални. Той веднага подал сигнал в полицията. От Звеното за грабежи били категорични от самото начало, че лицето, което търсят, е сред приближените на Касияс. В крайна сметка фокусът им паднал върху една от двете домашни помощнички. Икономката била много близка на звездата и работела за него от дълги години. Жената дори била бавачка на двете му деца от тогавашната му съпруга Сара Карбонеро, докато те живееха в Порто. Затова Касияс й имал пълно доверие. Мъжът й пък бил асистент в службата за сигурност в жилищния комплекс „Ла Финка“, където живее Касияс.

Разследващите установили, че двойката осъществила коварния си план преди няколко месеца. Те обаче не предвидили намерението на Касияс да проведе инвентаризация. Полицията вече е открила два от часовниците. Единият бил в заложна къща в Мадрид, а другият разглобен на части. Служителите на реда също така се натъкнали и на малка работилница, където били сглобявани репликите. Освен паричната си стойност някои от откраднатите часовници са имали и голяма сантиментална стойност за Касияс. Единият е този, който получил при спечелването на европейското първенство с Испания. Други са били специално гравирани с датите на трите финала в Шампионската лига, които спечели с Реал (М).

Крадливата двойка е изправена пред съда с обвинение за тежка кражба. Двамата са освободени, но са им отнети паспортите, за да не могат да напуснат Испания. Отбелязва се също така, че групата, провела операцията по разкриването на извършителите, е открила и часовника на бившия италиански национал Марко Верати, задигнат през 2022 г. в Ибиса.