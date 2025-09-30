Р итмите са новата страст на пенсиониралия се тенисист Фабио Фонини.

Италианецът е една от големите звезди в танцувално шоу в Италия, в което си партнира с професионалистката Джада Лини. Представянето му в последния епизод обаче предизвика противоречиви мнения, макар да получи висока оценка – 26, от журито.

„Можеш да се справиш по-добре. Беше малко безизразен, нямаше страст в погледа ти. Ще трябва да поработиш върху това. Но това е нормално, защото идваш от различен свят – на спорта. Виж, в тениса беше много колоритен“, оцени го една от представителките на журито. „Безизразен? Не, просто бях сериозен. Това беше изискване на треньора, в противен случай щях да съм постоянно нахилен“, беше отговорът на 38-годишния Фонини, който сложи край на кариерата си в тениса през май тази година.

В публиката по време на танца му беше и неговата любима Флавия Пенета, която му прати въздушна целувка. Фабио и бившата №9 в женския тенис са родители на три деца.