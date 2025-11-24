Т рудна вечер с много емоции имаше хокеистът Дилън Строум при победата с 8:4 на Вашингтон Капитълс в гостуването на Монреал Канейдиънс.

Точно преди началото на мача в четвъртък канадецът получил обаждане, че съпругата му Тейлър е приета в болница и раждането започва. Третата му дъщеря се появи малко по-рано от редвиденото, затова и спортистът не успя да присъства.

“It was just a really special moment.”



Thursday night, Dylan Strome was — understandably — freaking out, with the Caps about to take the ice in Montreal and his daughter being born back home.



Needing someone to lean on, he went to Jakob Chychrun.https://t.co/D9aVSJW6Hm — Sammi Silber 🏒 (@sammisilber) November 22, 2025

Преди да излезе на леда обаче, той отправи молитва, а след това излезе и игра блестящо, подавайки за трите гола на звездата Александър Овечкин, за когото това беше хеттрик №33 в НХЛ.

След мача 28-годишният Строум застана пред камерите и през сълзи нарече любимата си боец, като не пропусна да благодари и за загрижеността на съотборниците си. Прибрал се вече у дома при своите момичета, той написа: „Женски татко за трети път. Сега е малко по-различно, но мама е още по-голяма звезда, а татко още повече плака“.