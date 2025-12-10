З вездата на Манчестър Сити разкри за любопитна ситуация, свързана с приятелката му Изабел Йохансен.

Нападателят гостува в подкаста на Гари Линекер „Останалото е футбол“ и бе попитан от съводещия Алън Шиърър колко често гледа мачове.

„Да, аз съм футболен фен, така че гледам всякакви мачове. Всъщност наскоро вечеряхме с приятелката ми и проверих дали има някакви мачове. Играеха Манчестър Юнайтед-Уест Хем (1:1) и аз предложих да го пуснем, но жена ми възрази: „Писна ми от футбол!“. Тогава си казах: „Да, това е причината (футболът – б.а.) да седим тук“. Така че очевидно го гледахме“, заяви през смях Холанд.

Наскоро влюбените, които през миналия декември станаха родители на син, разкриха живота си в онлайн поредица в YouTube. Норвежецът сподели, че когато не гледа футбол готви. Любимото занимание на Изабел, която е бивша футболистка, пък са видеоигрите и по специално Minecraft.