Л егендата Златан Ибрахимович за пореден път изуми. В понеделник Ибра сподели в социалната мрежа „Инстаграм“ видеоклип, на който прави скара без фланелка, гол до кръста и по домашни чехли, наслаждавайки се на хита "Луда по тебе" в изпълнение на фолк дивата Лепа Брена.

Изглежда легендарният играч знае как да се наслаждава на живота. Коментарите под краткото видео на фенове от Балканите наводниха профила му, като те са предимно в положителен тон и се отнасят до произхода на Златан Ибрахимович.

През кариерата си Ибрахимович е играл за Малмьо, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, ПСЖ, Манчестър Юнайтед и Лос Анджелис Галакси, освен за Милан.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX