П икантна клюка обиколи Италия и САЩ в дните покрай Коледа. Тя съобщава за нова звездна двойка в лицето на актрисата Сидни Суини и нападателя на Милан Кристиан Пулишич.

Слухът тръгна от DNA da Bomber в Инстаграм и бързо-бързо обиколи всички водещи медии в страната. Публикуваха го сериозни издания, които обаче побързаха да уточнят, че потвърждение няма. Не се съобщава и как точно са се залюбили двамата и дали са били засечени някъде заедно.

28-годишната Суини имаше натоварени дни през декември, свързани с премиерата на „Прислужницата“. Филмът по едноименната книга на Флида Макфадън обещава да стане хит, след като само за миналия уикенд събра над 19 милиона долара приходи от продажба на билети в САЩ.

Именно на Сидни е поверена главната роля, а самата тя твърди, че без колебание приела предложението да изиграе младата Мили Калоуей, тъй като желанието ѝ е „да повлияе и да спаси живота на повече хора“. Актрисата с над 25 млн. следователи в Инстаграм добавя още: „Ако тази история даде на дори една жена смелост да избяга от порочния кръг на насилието, значи сме успели“.

Клюката за евентуална връзка между Суини и Пулишич шокира феновете на актрисата, тъй като напоследък отвъд Океана непрекъснато се говори за любовта й със Скутър Браун. Тя се хвана с бившия мениджър на Джъстин Бийбър, след като развали годежа си с Джонатан Давино, с когото беше 7 години и дори планираше сватба.

Националът на САЩ Кристиан Пулишич пък имаше връзка с голфърката Алекса Мелтън, тя обаче явно е приключила без много шум, както и започна. Футболистът този сезон е измъчван от контузии, но когато играе, се представя отлично. Той има 7 гола и 2 асистенции в Серия А. Нападателят е в Милан от лятото на 2023-а, а в Европа пристигна преди 10 години, когато на 17 се присъедини към школата на Борусия (Дортмунд).