Б ившият играч от НФЛ Джотам Ръсел е участник в един от най-култовите сезони на риалитито „Островът на любовта“ в Австралия.

22-годишният защитник, който през миналия сезон бе част от Ню Инглънд Пейтриътс, се замеси в игра, която разбуни духовете на Зеления континент. Ръсел бе двойка с местната сексбомба Габи Маккарти (21).

Предизвикателството бе наречено „Забранения плод“, с който участниците трябваше да имитират сексуален акт. Моделът грабна две половинки от разрязан пъпеш и яхна Ръсел. Бившият ръгбист пък зарови лице в сладкия плод.

.

В един момент обаче Маккарти махна пъпеша и главата на Джотам се озова между пищния й бюст, който мацката разклащаше. Според запознати двамата са станали гаджета по време на предаването. След като футболистът не успя да запише нито един мач за „патриотите“ през 2024 г., той бе освободен, а след това така и не успя да си намери друг отбор. Именно това бе причината да влезе в предаването.