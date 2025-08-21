С ъдебната битка между Мауро Икарди и Уанда Нара навлезе в нова фаза.

След тежкото бракоразводно дело конфликтът в бившата звездна двойка не изгасна, а придоби стихийни размери. Претенциите са за попечителството на двете им общи деца – дъщеричките Франческа и Изабела, а от страна на Нара – и за издръжката им. В това отношение бизнесдамата регистрира важна победа. По информация от Аржентина 106-и граждански съд в Буенос Айрес се е произнесъл в нейна полза. Решението на съда е Икарди, който в момента играе за Галатасарай, да плати издръжка в размер на 110 хил. щатски долара на дете, а също така и още 3500 от лихви и разноски по делото. Освен това на голмайстора е наложен запор върху активите в компанията Asociacion Civil La Isla SA. На конфискация подлежи и имотът на футболиста в Норделта, известен като „Къщата на мечтите“.

Именно тук Мауро живя с новата си годеница, актрисата Чайна Суарес, докато се възстановяваше след операция. Нападателят също така бе вписан и в регистъра на неизправните длъжници. Попадането в него налага специфични ограничения: от невъзможността за извършване на банкови трансакции или получаване на кредит до ограниченията за издаване на документи като лицензи или паспорти. Според местното законодателство, ако Икарди се завърне в Аржентина, няма да може да напусне страната, докато не изчисти задълженията си.

Покрай съдебното дело Уанда Нара не пропусна да клъвне за пореден път някогашния мъж до себе си относно издръжката на децата.

„Да работиш, е много по-почтено от това да гледаш историите ми всяка вечер, за да разбереш какво правя. Докато ти не го правиш, аз плащам за всичко, като работя. Може би, когато започнеш да изпълняваш задълженията към дъщерите си, ще работя по-малко. Ако толкова се интересуваш от моите пътувания, трябва да се интересуваш повече от това – да бъдеш баща на собствените си деца“, написа аржентинката в Инстаграм.

Загубеното дело дойде във важен момент за Икарди. Преди дни нападателят се завърна в игра за Галатасарай след 281 дни отсъствие заради операция на коляното.