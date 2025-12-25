Н ай-успешният български футболист в историята – Христо Стоичков, отправи много емоционално послание в социалните мрежи по случай Рождество Христово Носителят на „Златната топка“ за 1994 г. сподели снимка с внучетата си и видео, в което пожела на хората:

„На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. Елхата ще е до нас. Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас. Бъдни вечер е денят на семейството. В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа“. Към поста Стоичков написа „Весела Коледа“ на български, английски и испански, поздравявайки феновете по целия свят.

