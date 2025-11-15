К апитанът на Чехия Томаш Соучек сподели, че заради депресия е обмислял да сложи край на кариерата си.

Халфът се сблъскал с проблема в пика на кариерата си в Уест Хем.

„Не знам как се случи. Имах всичко. Най-добрата работа на света. Здраво семейство. Пари. Дадоха ми лента в националния отбор. Когато бях наистина зле, играхме финала на Лига на конференциите. Най-важният мач в кариерата ми. И бях нещастен. Чувствах се сякаш съм изтощен. Това ме притесняваше толкова много, че мислех да прекратя кариерата си. Футболът се превърна в кошмар, принудителна работа. Безсъние. Депресия. Страх от бъдещето...“, обобщава Соучек, който представи автобиографията си „Сук“.

Трудният период продължил две години. Соучек ходил на психиатър в Лондон, който му предписал хапчета за депресия. Последното взел миналия януари.