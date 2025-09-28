К раткият брак на Матайс де Лихт се е разпаднал заради увлечението на съпругата му Анеке по езотериката. 26-годишният нидерландски защитник на Манчестър Юнайтед се ожени в тесен кръг преди европейското през юни 2024-та, а след 12 месеца трябваше да има голяма сватба, но тя бе отменена. Де Лихт не издържал на манията на моделката по духовни практики. В социалните мрежи блондинката непрекъснато публикува свои занимания с карти таро и ритуали с различни камъни. Тя стартирала и страница „Алхимията на Ани“. През март Анеке завършила курс в Център на Бах за лечение с цветни есенции.

Освен това се хвали, че е присъствала на първата си „церемония с какао“ - събиране, което включва пиене на церемониално какао за подхранване на сърцето и ума. Една от публикациите на бившата г-жа Де Лихт гласи: „Понякога Вселената те отвежда на пътешествие, за което не си знаел, че се нуждаеш, за да ти донесе всичко, което някога си искал. Довери се на плана“.