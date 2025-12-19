Т атко на трета щерка в навечерието на Коледа стана бившият тенисист Стив Джонсън, който на 24 декември ще навърши 36 г. Безценния подарък американецът получи от съпругата си – бившата волейболистка Кендал, за която е женен от 2018-а.

На 31 декември предстои и петият рожден ден на каката Ема, а другата му дъщеря Моли е на 3 г. „Добре дошла на света, Пейдж. Ема и Моли са най-добрите големи сестри“, разчувства се в Инстаграм гордият татко, който призна, че няма търпение да види какво бъдещето ще поднесе за момичетата му.

Последния си мач Джонсън изигра в присъствието на цялото си семейство през март 2024 г. на любимия си турнир в Индиън Уелс, където идвал всяка година със своя баща и треньор Стив старши. В кариерата си той игра цели 9 пъти с Григор Димитров, като загуби 6 от мачовете им, а на „Уимбълдън 2022“ нашето момче се отказа заради контузия.

Стив първо минала през колежанския тенис, с който печели 4 поредни титли с Университета на Южна Калифорния. С унищожителния си форхенд и боен дух той пробива и в ATP, където стига до №21 през 2016-а и е първа ракета на САЩ. Взима 4 купи, играе 1/8-финал на „Уимбълдън“ и донася на страната си бронз на двойки с Джак Сок от олимпиадата в Рио. През по-голямата част от 2023 г. Джонсън обаче е измъчван от травма на коляното и 3 месеца не пипа ракета. „Освен това установих, че вече не ми се пътува и искам да съм вкъщи с децата“, обясни Стив.