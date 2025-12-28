З вездата на Евертън Джак Грийлиш отпразнува в свой купонджийски стил Коледа, която за него и компанията му приключи в 4 сутринта. И то не къде да е, а в стриптийз клуб в Лондон, а общо сметката му за вечерта надхвърли 20 000 паунда.

Партито се състоя на 21 декември, ден след загубата на Евертън с 0:1 от Арсенал. Веднага след това 30-годишният Джак, който играе под наем от Манчестър Сити, отпраши към столицата и се срещна в Хайд парк с бившия си съотборник Кайл Уокър. Двамата се видяха във ВИП зоната на коледния панаир „Зимната страна на чудесата“, а оттам се преместиха в луксозния ресторант „Багател“ в Мейфейър, известен с френската си средиземноморска кухня. Там двамата футболисти били забелязани да раздават безплатни напитки на останалите гости.

След това Грийлиш и Уокър се разделиха. 35-годишният Кайл отиде в близкия клуб „Тейп“, където бутилка уиски струва 775 паунда. За Грийлиш и около дузина негови приятели следващата дестинация бе стриптийз барът „Платинум Лейс“ на площад „Лестър“. Бандата започна веселбата с шотове по 14 паунда, а момичетата танцуваха около тях по маси и дивани. Накрая нападателят трябваше да плати общо 3500 паунда. Това продължи, докато групичката не беше учтиво изведена и върната в хотел „Сандерсън“, където продължи да поръчва шампанско в стаите си. Вестник „Сън“ подчертава, че Джак, чиято цена е 100 млн. паунда, си е тръгнал „с усмивка на лице“ от стриптийза.

Все пак навръх празника той си бе вкъщи и се снима по пижама с приятелката си Саша Атууд и дъщеричката им Майла Роуз, която наскоро навърши годинка. Моделката организира коледен обяд за роднини и приятели.