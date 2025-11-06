Б ившата звезда в американския футбол Том Брейди потвърди, че новото му куче Дужни е клонинг на покойния му домашен любимец Луа.

Процесът на клониране е извършен от Colossal Biosciences, биотехнологична компания, базирана в Далас, в която 7-кратният носител на Супербоул е инвестирал.

„Обичам животните си. Те означават много за мен и семейството ми. Преди няколко години си партнирах с Colossal и използвах тяхната неинвазивна технология за клониране, като използвах просто кръвно вземане от нашето възрастно куче, преди да почине“, съобщи Брейди в изявление, публикувано от Colossal.

Той също така информира обществеността за придобиването на друга компания за клониране - Viagen Pets and Equine.

Кучето Луа, което бе осиновено от Брейди и бившата му съпруга, модела Жизел Бюндхен, почина през 2023 г. Viagen, която Colossal придоби, вече е клонирала домашните любимци на други известни личности като Барбра Стрейзънд и Парис Хилтън. Процедурата струва между 50 000 и 85 000 долара. Компанията лицензира технологията от института „Рослин“ в Единбург. Именно там през 1996 г. овцата Доли стана първото клонирано животно.