Т ежки часове изживява 7-кратният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън.

Пилотът на Ферари бди неотлъчна край леглото на своето любимо куче Роско. Булдогът бе атакуван за втори път от пневмония само за шест месеца.

„Моля ви, молете се за Роско. Мъчеше се да диша, приеха го в болница и го поставиха под упойка, за да го успокоят, докато го преглеждат. По време на процедурата сърцето му спря. Успяха да възстановят пулса му и сега е в кома. Не знаем дали ще се събуди. Утре (днес – б.р.) ще се опитаме да го събудим. Аз съм до него“, написа в социалните медии Хамилтън.

Кучето е отдавна с британеца и е добре познато в света на Формула 1, тъй като пилотът често пътуваше с него за състезанията. Заради заболяването на Роско Хамилтън пропусна тестове във Формула 1 днес.