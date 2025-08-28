Ч етвърта рожба очакват Анна Курникова и Енрике Иглесиас, разкри испанското списание Hola. 44-годишната тенис звезда и латиноидолът били „изключително щастливи“, като рускинята вече беше снимана как с бременно коремче разхожда в Маями другите си деца.

Тя дари Енрике с близнаците Луси и Николас, вече на 7 г., както и с Мери, наричана от всички Маша – на 5 г.

Връзката на Анна с Иглесиас започна преди цели 24 г. по време на снимките на видеоклип към песента Escape. Енрике, който на 8 май отпразнува 50-ия си юбилей, призна относно родителството: „Учим се с времето. Имаме своите добри и лоши моменти. Ако успееш да преминеш през лошите, ще преминеш и през добрите. Никога не знаеш какво ти е подготвил животът, но ако имаш до себе си човек, на когото можеш да разчиташ в битките, то те стават много по-лесни”.