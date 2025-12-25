Ц СКА излезе със специално коледно послание до своите фенове. В него се включиха няколко от футболистите на първия отбор, сред които Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Анжело Мартино, Пастор и Леандро Годой.

Те бяха събрани в новия клубен магазин на "червените" на ул. "Солунска" 12 в центъра на столицата. Освен традиционните пожелания за коледно-новогодишните празници, едно от тях бе малко по-различно. Вратарят Лапоухов предупреди феновете на „червените“ да не прекаляват с напитките.

"Моля ви, не прекалявайте с напитките по време на празниците, защото ще имаме нужда от вас на нашия стадион", обърна се беларуският национал към запалянковците. ЦСКА подновява сезона си в Първа лига с домакинство на Арда.

