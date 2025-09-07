Б ившият белгийски национал Дрис Мертенс стана баща за втори път.

Съпругата на 38-годишния нападател, който се отказа от футбола това лято, го дари с момиченце Лулу.

„Добре дошла на нашата най-прекрасна Лулу Мертенс“, споделиха Дрис и любимата му Кат в социалните мрежи. Двамата не пропуснаха да споделят и техни общи снимки с бебето. Те имат и син – Чиро Ромео, който е на 3 години.

Мертенс е легенда на Наполи, за който игра 9 сезона и се превърна в голмайстор №1 в историята на клуба. С „партенопеите“ белгиецът спечели на два пъти Купата на Италия и Суперкупата. През лятото на 2022 г. той премина в Галатасарай и веднага след това Наполи стана шампион. Мертенс все пак не остана капо и триумфира в три поредни кампании с титлата в Турция.