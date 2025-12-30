Н ай-хубавият новогодишен подарък в живота ми от най-хубавия човек на Земята. Така легендата на руския футбол и на Зенит (Санкт Петербург) Александър Кержаков обяви появата на четвъртото си дете на 25 декември.

С него го дари кинопродуцентката Евгения Ледащева. През 2022 г. тя стана третата съпруга на 43-годишния Кержаков, който през 2017-а прекрати кариерата си като нападател и стана треньор. За последно той водеше казахстанския Кайрат, но в момента няма работа. До този сезон той бе руснакът с най-много голове в историята (233), но бе надминат от Артьом Дзюба с 255. В голмайсторската ранглиста на Зенит обаче Александър е непоклатим със 162 попадения.

От първия си брак с Мария Голова той има дъщеря Дария (20), която 2,5 г. прекара в клиника за лечение на наркотичната си зависимост. „От детството си помня само как татко биеше мама и тя лежеше в кръв“, разказа излекувалата се Дария в шоуто на Андрей Малахов.

С Кержаков живее 12-годишният му син Игор, след като звездата отне родителските права от майката Екатерина Сафронова. Другият му наследник Артемий (8) е от тв водещата Милана Тюлпанова, която бе омъжена за футболиста 2015 до 2019 г.