Х ърватката Леонарда Павич навлиза все по-дълбоко във футболния свят.

26-годишната дама е първата жена, която коментира царя на спортовете в ефир. И не само това – тя се изявява еднакво успешно и като водещ, и като репортер.

През 2022-ра тя се дипломира като магистър по журналистика. „Най-голямото ми желание беше да коментирам именно футбол, но си мислех, че това ще се случи след 6-7 години, но стана много по-рано“, разказа чаровната Лаонарда, която година след като взе дипломата си, се изяви в ефира на хърватска телевизия с коментар за мача от румънското първенство между Стяуа и Сепси.

Самата тя е бивша националка по водна топка и може да се похвали с участие на европейското през 2018 г. в Барселона. Любовта към футбола е от баща й, който сам е играл на младини. „У нас постоянно се гледаше футбол“, спомня си госпожица Павич.