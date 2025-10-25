Г олмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд официално се присъедини към YouTube и пусна първия си влог, озаглавен „Един ден от живота на професионален футболист“.

Норвежецът разкри интересни неща от личния си живот, а неговата приятелка Изабел, която го дари със син в края на миналата година, също се включи с любопитни подробност. Оказа се, че Холанд може да върши сам домакинската работа, като освен добър готвач се включва и в чистенето на дома.

„Живея сам от 16-годишна възраст – така че трябваше да се науча да готвя. Преместих се в Молде, баща ми донесе почистващи препарати и малко храна и каза: „Тръгвам утре, ще се видим по-късно“.

Изабел, която е бивша футболистка, допълва през смях, че най-важното нещо за любимия й е храната. Тя не му се бърка в кухнята, но понякога прави за вечеря нещо здравословно, но не чак толкова вкусно.

Изабел допълва, че е играла като ляво крило при девойките на Брюне – в клуба, където си запознава с Ерлинг. Красавицата допълва с усмивка, че в началото е харесвала най-добрия му приятел.